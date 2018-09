Togo: Les pouvoirs publics aux petits soins pour l'anacarde et le karité

Le ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé a reçu un appui technique et financier pour développer la commercialisation de l'anacarde et du karité.

Assistance fournie par le Cadre intégré renforcé (CIR) qui réunit partenaires et ressources en vue d'aider les pays les moins avancés (PMA) à se servir du commerce pour réduire la pauvreté et assurer une croissance inclusive et un développement durable.

Le CIR est une initiative de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Le projet élaboré par le Togo et dénommé PRODAK vise à améliorer la qualité de l'anacarde et du karité ainsi que leurs dérivés afin de les rendre compétitifs sur les marchés, à accroître les recettes d'exportation considérés comme des produits à fort potentiel, à améliorer sensiblement les revenus des producteurs.

De fait, souligne le ministère du Commerce, ce projet s'inscrit pleinement dans le Plan national de développement (PND) qui entend développer les pôles de transformation agricoles.

L'accord formel entre le Togo et l'OMC a été signé en fin de semaine dernière à Lomé.