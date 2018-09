Angola: Les institutions publiques travaillent sans réglementation, alerte l'inspecteur

Les équipes angolaises de basket-ball de Petro de Luanda et Atlético Sport Aviação (ASA)… Plus »

Une telle action a déjà été menée en août avec les directeurs provinciaux, les administrateurs municipaux et leurs adjoints, dans le but de fournir aux gestionnaires publics des techniques d'organisation et de fonctionnement administratif, ainsi que des ressources humaines, patrimoniales et financières.

Il a ajouté que cela constitue une nuisance et limite le fonctionnement de l'institution et contribue à un service public médiocre, appelant donc les responsables provinciaux à encadrer leurs actions aux diplômes légaux afin d'éviter les pratiques néfastes.

