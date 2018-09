Togo: Mme Brigitte Adjamagbo-Johnson - « Nous voulons rassurer M. Bawara que le train dans lequel il veut nous emmener n'arrivera pas à bon port »

Et à l'endroit du chef de la délégation du parti au pouvoir UNIR, à ces discussions, la C14 formule cette assurance, « nous voulons rassurer M. Bawara que le train dans lequel il veut nous emmener n'arrivera pas à bon port. Nous sommes fermes. La lutte togolaise ne peut être perdue. C'est une lutte pour la survie. On nous suffisamment berné. Ça suffit ! ». Enfin, invite-t-elle le pouvoir « revenir à la raison » avant de réitérer l'invite adressée à la population pour les prochaines manifestations massives ».

Profitant de l'occasion de cette rencontre avec les hommes de médias, ils ont relevé par rapport au communiqué final de la réunion des 10 et 11 Septembre 2018 que « au total, les Togolais sont restés sur leur soif. Il y a même une tentative de démobiliser les populations pour leur faire croire que la lutte est perdue. Nous voulons rassurer les populations que la lutte n'est pas perdue et que la Coalition continuera à rester ferme ».

En conférence de presse ce jour, Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson et ses collègues de cette coalition des partis de l'opposition togolaise, ont annoncé « entreprendre d'informer les populations, en vue des prochaines manifestations massives à Lomé et à l'intérieur du pays. Il s'agira de manifestations nationales ». D'après la coordinatrice de la C14, les dates de ces manifestations d'envergure promises seront connues dès la semaine prochaine.

