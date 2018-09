Burkina Faso: Bassirou Compaoré - Le Burkinabé signe au Club Africain

Au Bénin, plus de 700 camions sont toujours bloqués à la frontière nigérienne suite… Plus »

Bassirou Compaoré avait signé un contrat de 3 saisons au début du ce mercato estival avec le Club de Bab Jedid, sans être enregistré, pour une question de détails financiers. Les responsables du Club Africain, non convaincus du rendement de la nouvelle recrue ghanéenne Derick Sasraku, ont relancé la piste Bassirou Compaoré, pour donner au staff technique plus de solutions dans l'attaque, surtout que le Club Africain jouera sur trois fronts, à savoir la Ligue 1, la Coupe de Tunisie el la Ligue des Champions, qui commencera au mois de novembre prochain. L'accord est près d'être finalisé entre les parties concernées. Le Club Africain, annoncera dans les heures qui viennent, le recrutement de cet attaquant pour 4 ans. Il s'engagera avec club de Bab Jedid jusqu'au 30 juin 2022.

