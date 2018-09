Maroc: Vahid Halilhodzic à la tête du WAC ?

« Un agent m'a appelé et m'a indiqué que le WAC était intéressé par mes services. je lui ai dit de me donner le temps d'y réfléchir car je suis actuellement en vacances« , a indiqué l'ancien sélectionneur de l'Algérie dans des propos rapportés par la presse marocaine. Halilhodzic est sans emploi depuis son limogeage début juin au Japon à quelques joueurs de la Coupe du monde, Russie 2018.

Les rumeurs de la nomination prochaine de Vahid Halilhodzic à la tête du Wydad Athletic Club se font de plus en plus persistantes. Interrogé sur la question, le technicien bosnian n'a pas infirmé.

