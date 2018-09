Ile Maurice: CEB - Les employés rentrent dans le rang

«Elle vient de commencer à nous appeler papa et maman, c'est un sentiment que l'on ne peut… Plus »

Suivant la réunion de ce mercredi, Jack Bizlall a fait comprendre que la présence d'un tel appareil pose un cas constitutionnel. Et qu'il compte saisir la Cour suprême en temps et lieu.

Or, les employés craignent que cette carte électronique ne contienne des informations biométriques. «Ils ignorent quelles sont les informations présentes sur la carte. Les informations biométriques sont une propriété privée», indique Jack Bizlall, négociateur syndical de l'Union of Employees of Central Electricy Board.

