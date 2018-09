Algérie: Décès du chanteur Rachid Taha d'une crise cardiaque

Le chanteur Rachid Taha est mort à l'âge de 59 ans d'une crise cardiaque à Paris dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé sa famille.

Rachid Taha, né le 18 septembre 1958, à Sig (près Oran), était une des personnalités fortes et attachantes de la scène rock hexagonale dès ses débuts en 1981 avec Carte de Séjour, dont il était le charismatique leader. Avec ce groupe, Taha, arrivé en France à 10 ans, se fit le porte-drapeau de la communauté d'origine maghrébine de seconde génération.

Rachid Taha, qui a grandi avec le punk et le rock, ne cessa par la suite d'y rester fidèle tout en y infusant de la musique orientale, comme avec sa reprise en 2004 de "Rock the Casbah" de "The Clash".

Il a connu également quelques années plus tôt un franc succès avec l'album "Diwân" sorti en 1998 et qui contient des chansons chaâbi et sur lequel figure le tube "Ya Rayah", une reprise du célèbre chanteur châabi, Dahmane El-harrachi. Au cours de cette année, il avait joué dans la salle de concerts parisienne de Bercy avec les chanteurs Khaled et Faudel pour le spectacle "1,2,3 Soleil".

Rachid Taha s'apprêtait à sortir un nouvel album.