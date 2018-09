Algérie: Carburants - Très légère baisse de la consommation au 1er semestre 2018

Le parc national des véhicules compte actuellement plus de six (6) millions d'unités.

Dans le cadre de sa stratégie de couverture des besoins nationaux en carburants et en attendant la mise en place des nouvelles capacités locales de traitement et de transformation d'hydrocarbures, la compagnie nationale Sonatrach a signé un accord avec Esso Italiana (filiale à 100% d'ExxonMobil) portant sur l'achat de la raffinerie d'Augusta (Sicile, Italie) laquelle devra couvrir les déficits algériens en essence et en gas oil sur toute la période du plan à moyen terme 2018-2022.

Il s'agit du projet de réhabilitation et de rénovation de la raffinerie de Sidi R'cine (Alger) dont la capacité de production en gasoil devrait passer de 737.000 tonnes/an à 1,18 million de tonnes/an, et une capacité de production d'essence passer de 400.000 t/an à 1,3 million de tonnes/an alors que celle du GPL devrait passer de 88.700 t/an à 270.000 t/an.

Selon cette agence de régulation, ceci s'explique non seulement par l'ajustement annuel des prix des carburants à partir du 1er janvier 2016, avec maintien du prix du GPL-c au même niveau de l'année 2015 (9 DA/litre), mais aussi par la "baisse sensible" des importations des véhicules.

En totalité, la consommation globale des carburants (essences et gas-oil) et du GPL/c a atteint 7,09 millions de tonnes contre 7,06 millions de tonnes, soit une hausse de 0,5%.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.