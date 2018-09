Algérie: Les cancers du sein et de l'utérus au centre du 8e congrès de gynécologie de l'EHU d'Oran

Le 8ème congrès de gynécologie obstétrique abordera d'autres thèmes comme la contraception, la césarienne, l'importance de l'allaitement maternel et la fertilité, entre autres. Des spécialistes de différentes régions du pays et de l'étranger prendront part à ces travaux.

"Le diagnostic du cancer du sein reste quant à lui plus ou moins tardif. Les femmes ne se présentent chez le médecin qu'une fois que le cancer atteint le deuxième ou troisième stade", a regretté le Pr. Chafi, appelant les femmes à subir des examens réguliers et à s'inquiéter, dès l'apparition de changements, même s'ils sont minimes au niveau de leur poitrine.

Le recul de cette maladie, a estimé le même spécialiste, "est le résultat des campagnes de sensibilisation et de dépistage, menées au cours des dernières années, qui encouragent de plus en plus de femmes à faire des frottis, ce qui permet de détecter ce genre de cancer de manière très précoce et d'intervenir à temps".

Oran — Le 8ème congrès international de gynécologie obstétrique de l'EHU d'Oran, prévu les 14 et 15 du mois en cours, a retenu comme thématique centrale les cancers du sein et de l'utérus, a indiqué mercredi le président du congrès, le Pr. Belkacem Chafi.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.