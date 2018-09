Algérie: La région de Tamda à Mila - Les estivants "retardataires" profitent des paysages édéniques

Pour ces visiteurs, ce site naturel magnifique mérite d'avantage d'attention de la part des autorités locales afin de réaliser des aménagement et y implanter des structures de services notamment de restauration et de loisirs en assurant la sécurité et le respect des milieux naturels.

Rencontré en train de se baigner à Tamda, Hassan Benamiour, originaire de la région, affirme à l'instar d'autres jeunes se rendre durant l'été chaque jour en début d'après-midi vers ce lieu pour des baignades et jouir du calme et de la quiétude y régnant.

Ces visiteurs viennent de la commune d'Ahmed Rachedi, des diverses villes de la wilaya de Mila et même des wilayas avoisinantes, en quête de moments agréables dans cet espace à végétation luxuriante noyée dans les jolis sons du gargouillis des ruisseaux et du gazouillement de multiples oiseaux endémiques.

En dépit de la difficulté d'accès au site par une route montante très sinueuse et dégradée à plusieurs endroits à cause du phénomène des glissements de terrain, les visiteurs, poussés par leur passion pour la nature, affluent vers Tamda en jouissant sur leur chemin de la verdure des vastes vergers arrosés par l'eau limpide intarissable des chutes de la localité.

