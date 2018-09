Togo: L'ANAC opte pour la norme volontaire de management

'Le système de management de la qualité a pour objectif de permettre à l'Agence de remplir au mieux sa mission à travers un pilotage maitrisé, et intégrant pleinement l'écoute des acteurs et partenaires de l'aviation civile', a déclaré le Dokissime Gnama Latta, le directeur général de l'ANAC.

Pour obtenir ce graal, l'ANAC doit démontrer son aptitude à fournir constamment des services conformes aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables, et

Toutes les exigences de l'ISO 9001: 2015 sont génériques et prévues pour s'appliquer à tout organisme, quels que soient son type ou sa taille, ou les produits et services qu'il fournit.

C'est la norme volontaire de management la plus utilisée au monde (1,1 million d'utilisateurs). Elle aide les entreprises publiques ou privées à mieux maîtriser leur marché et leur permettre de gagner en performance.

