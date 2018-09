Burkina Faso: Tuy - Les députés de la province apportent des vivres aux démunis

Les députés de la province du Tuy, Nimayé Nabié et Dissan Boureima Gnoumou, ont offert, le dimanche 9 septembre 2018 à Houndé, des vivres aux populations vulnérables de leur province. La cérémonie de remise a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé.

Les députés de la province du Tuy, Nimayé Nabié (groupe parlementaire MPP) et Dissan Boureima Gnoumou (groupe parlementaire UPC-RD) ont, au-delà de leurs divergences politiques, conjugué leurs efforts pour offrir aux populations vulnérables de leur localité, des vivres. Ce sont au total, 20 tonnes de vivres composées de 17 tonnes de maïs et de trois tonnes de riz que les populations ont reçues. La cérémonie de remise, présidée par le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, s'est déroulée le dimanche 9 septembre 2018 à Houndé. Selon le député Nimayé Nabié, malgré sa situation agricole excédentaire, la province du Tuy est confrontée à des problèmes alimentaires et les statistiques de la direction provinciale de l'action sociale, dénombrent plus de 5000 personnes vulnérables dans les sept communes que compte la province. « C'est pourquoi, nous avons pris l'initiative, de nous unir pour venir en aide à la population », a-t-il expliqué.

Pour le député Dissan Boureima Gnoumou, par ailleurs maire de Houndé, en se donnant la main pour venir en aide aux populations démunies, son collègue Nimayé Nabié et lui, marquent leur foi en l'unité des fils et filles de la province pour faire face aux défis communs. De son avis, ce geste, qui s'est organisé dans une atmosphère de fraternité, devrait inspirer davantage les populations à plus de solidarité et de cohésion sociale. Le représentant des bénéficiaires, Amidou Botoni, a remercié les donateurs. « C'est grâce à l'entente entre nos deux députés que nous bénéficions de ces vivres aujourd'hui », a-t-il souligné. Il a souhaité, de ce fait, que règne l'entente entre les populations pour le développement du Tuy et du Burkina Faso. Le Président de l'Assemblée nationale (PAN), Alassane Bala Sakandé, a bien apprécié le geste des députés et les en a félicités. Selon lui, le combat politique s'arrête au lendemain de la proclamation des résultats. « Je profite de cette tribune pour inviter tous les élus, qu'ils soient nationaux ou locaux, à faire preuve de solidarité, d'entente entre eux pour qu'il y ait des bénéfices pour les populations », a lancé Alassane Bala Sakandé.

Pour accompagner l'initiative et inciter les autres députés de toutes les régions à emboiter le même pas, Alassane Bala Sakandé a, au nom de l'Assemblée nationale, remis 20 tonnes de vivres supplémentaires pour les personnes vulnérables du Tuy. Abordant la question de la sécurité, le PAN a invité les populations à resserrer les rangs afin de préserver la paix « sans laquelle aucune action d'aide ou de développement ne peut être accomplie ». Au terme de la cérémonie, les femmes du Tuy ont offert au premier responsable de l'Assemblée nationale, un présent symbolique en guise de reconnaissance et de souvenir de son passage à Houndé. Elles ont, par ailleurs, par la voix de leur première responsable, Anne Lamien, soumis à Alassane Bala Sakandé leurs doléances, qu'il a promis transmettre à qui de droit.