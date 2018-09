Congo-Brazzaville: Spectacle - Supersonic en concert à Pointe-Noire

L'événement de portée internnationa aura lieu les 2 et 3 octobre au mémorial… Plus »

Notons que les six musiciens de cet orchestre excellent tous dans leurs parties (claviers, sax, trompette, batterie, basse). Une musique de transe, tendre ou furieuse, dressant un pont entre le free des grands du jazz des années 1960 et l'énergie du rock.

Ses deux disques avec le groupe ont été récompensés aux Victoires du jazz : album de l'année pour "Play Sun Ra" en 2014 et artiste de l'année pour "Sons of love".

Aujourd'hui, ce groupe développe une nouvelle manière de jazz cosmique et, de par sa créativité, il donne un nouvel élan au jazz français. Son leader, Thomas de Pourquery, à la fois musicien, parolier, compositeur, crooner et même acteur, est un saxophoniste talentueux qui surgit d'une dimension intersidérante.

En effet, l'essence et la naissance de ce groupe interviennent après la sortie de l'album "Play Sun Ra", en hommage à Sun Ra. Ce premier album a permis à ces artistes non seulement de tourner énormément dans le monde entier mais également de rééquilibrer leurs pensées tout en renonçant à l'idée de faire de Supersonic un groupe éphémère.

Ces six artistes envoûtants ont un seul point commun : leur amour pour la mélodie et la transe musicale mais surtout, de la musique dans tous ses états avec de l'improvisation comme mot d'ordre.

Parmi ces musiciens, il y a Thomas de Pourquery, leader et créateur du groupe, Laurent Bardainne, Arnaud Roulin, Frédéric Galiay, Fabrice Martinez et Edward Perraud.

