Congo-Kinshasa: Anthony Mossi « Je n'avais pas de pression particulière »

Le chef de cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatu, a annoncé ce mardi 11 septembre que… Plus »

« Je n'avais pas de pression particulière. J'ai pris ça comme un match amical tout simplement. C'est cet état d'esprit qui a fait que je puisse faire une bonne performance. Donc je suis content pour moi et pour le peuple congolais. C'est vrai que j'étais un peu excité avant le match. Après je me suis dit que ce n'était pas bon. Il fallait que je sois hyper concentré. Une fois que la concentration est là, le corps suis et tout devient naturel », a-t-il expliqué dans une interview exclusive accordée à radiookapi.net.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.