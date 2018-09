Burkina Faso: Procès du putsch - Le lieutenant Abdoul Karim Dianda accuse l'armée

Les auditions des présumés auteurs et complices du procès du putsch se sont poursuivies, le mercredi 12 septembre 2018. A la barre, le lieutenant Abdoul Karim Dianda a nié les faits à lui reprochés.

A la suite du lieutenant Honoré Gorgo, le lieutenant Abdoul Karim Dianda a expliqué aux juges, sa participation aux évènements lors du coup d'Etat de 2015. Le commandant de compagnie du Groupement d'intervention antiterroriste (GIAT) et responsable de la cellule information est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'Etat, meurtre, coups et de blessures et incitation des soldats à commettre des actes contraires à la discipline.

Pour ces faits, l'accusé de 32 ans a plaidé non coupable. Dans sa version des faits, l'officier a expliqué que le jour du 16 septembre 2015, il était en ville pour des courses quand il a reçu un appel du lieutenant Gorgo, l'invitant à rejoindre le poste pour une réunion. « J'ai appelé le major Koumbia pour de plus amples informations. Celui-ci m'a dit que le patron (le président) et le Premier ministre ont été enlevés », a-t-il indiqué. A la réunion des officiers, le général Gilbert Dienderé a confirmé l'enlèvement des autorités de la Transition et a instruit de rester sur place, en attendant d'éventuelles instructions. Il a dit avoir assisté à une autre rencontre avec le général Diendéré, le colonel-major Boureima Kyéré, le chef d'état-major Pingrenoma Zagré, Mgr. Paul Yemboado Ouédraogo et l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo. De son avis, il était question d'instaurer une médiation en vue d'une sortie de crise.

« Malheureusement, des soldats ont tout simplement refusé la main tendue, car selon eux, ils n'avaient plus confiance en ces autorités », a précisé Abdoul Karim Dianda. Dans la journée du 17 septembre 2015, M. Dianda a participé au rassemblement au carré d'armes au poste de commandement. « C'est au cours de cette rencontre que le commandant Aziz Korogho a informé que le quartier était consigné et a ordonné la mise en place des groupements d'interventions », a relevé l'accusé. A l'issue de cela, le lieutenant. Dianda a conçu deux groupements composés chacun d'environ 60 soldats. Au même moment, il a appris à travers un communiqué lu à la télévision que le général Diendéré était le nouveau président du Faso et que des présidents de la CEDEAO viendront pour des pourparlers.

« Dans mon for intérieur, j'étais déçu », a-t-il dit.

Fidèle à son interrogatoire de fond

Il a ensuite reçu des instructions de son officier d'intervention, le capitaine Zoumbri, de veiller à la mise en place des dispositifs de sécurité à l'aéroport pour les accueillir. « Le 18 et le 19 septembre, j'étais à l'aéroport avec un de mes groupements d'interventions pour mener à bien ma mission », a-t-il souligné. Le « prévenu » a dit être resté au camp du 21 au 28, période au cours de laquelle, il a reçu sa note d'affectation et a rejoint Ouahigouya, son nouveau poste. Pour lui, il a été embarqué dans une aventure inconnue parce qu'il n'était pas au courant de ce coup d'Etat. Et de poursuivre que le présent procès a un caractère pédagogique et le verdict doit prendre en compte les différentes crises qui ont secoué l'ex-Régiment de sécurité présidentielle (RSP). « Il y a eu beaucoup de problèmes au sein du RSP qui n'ont pas été résolus », a indiqué le lieutenant Abdoul Karim Dianda. A l'en croire, il s'agit de l'indiscipline des subalternes vis-à-vis de certains officiers et le silence de la hiérarchie. Et de préciser :

« Comment un sergent peut-il prendre le véhicule d'un capitaine et rouler sans son autorisation ? Ça s'est fait au RSP (... ) Et depuis quand, un Chef d'Etat-major de l'armée négocie avec des gens qui ont fait un coup d'Etat »? Le parquet militaire a reconnu n'avoir aucune charge à son encontre pour le moment, mais attend le fond des débats pour se prononcer. La partie civile a salué la « franchise » du lieutenant dont la version participe à la manifestation de la vérité. Son avocat, Me Bazémo, a dit espérer que son client sera acquitté au terme de ce procès. L'audience reprendra demain vendredi à 9h avec le soldat de 1re classe, Abdoul Compaoré, mécanicien à l'ex-RSP.