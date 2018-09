Burkina Faso: Boulevard périphérique de Ouagadougou - Le nouveau défi du groupe EBOMAF

Le Président- directeur général (P-DG) de l'Entreprise Bonkoungou Mamadou et fils (EBOMAF), Mamadou Bonkoungou et le ministre des Infrastructures, Eric Bougouma, ont signé, le mardi 11 septembre 2018 à Ouagadougou, une convention pour la réalisation du projet de construction du boulevard périphérique de la ville de Ouagadougou, long de 125 kilomètres. Ce projet est financé sous forme de prêt par la Société générale-Burkina à hauteur de 181 milliards de francs CFA.

Approuvé au Conseil des ministres du 8 juin 2018, le projet de construction du boulevard périphérique de la ville de Ouagadougou est en passe de devenir une réalité. En effet, Mamadou Bonkoungou, Président- directeur général (P-DG) du groupe EBOMAF (Entreprise- Bonkoungou Mamadou et fils) et le ministre des Infrastructures, Eric Bougouma, ont signé, le mardi 11 septembre 2018 à Ouagadougou, la convention pour la réalisation du projet. Il 'agit d'un contrat de partenariat-public- privé d'un montant de 181 milliards de francs CFA pour la construction et le bitumage du nouveau boulevard périphérique de Ouagadougou. « L'itinéraire du boulevard, long de 125km, commence dans la zone de Gampèla à Tanghin- Dassouri en passant par Loumbila, Pabré, Saponé et Koubri. Et la construction va s'étaler sur 36 mois hors les périodes des pluies », a précisé le ministre des Infrastructures. Pour le P-DG du groupe EBOMAF, le financement est déjà bouclé. Il est acquis sous forme de prêt accordé par la filiale de la Société générale au Burkina pour un remboursement de 10 ans avec un différé de deux ans.

Une infrastructure de « très bonne qualité » en vue

Selon M. Bonkoungou, la circulaire sera construite en deux fois deux voies, donc il s'agit là d'une route de 250 km. « Et le montant de 181 milliards francs CFA comprend la TVA (environ 30 milliards), le dédommagement des riverains affectés par le projet, le déplacement des concessionnaires comme la fibre optique, l'ONEA, et la SONABEL », a-t-il expliqué. De l'avis du ministre Bougouma, les études techniques, environnementales et sociales ont été faites. « Nous avons exigé que la mise en œuvre respecte les règles environnementales et sociales. Déjà, nous nous réjouissons que ce projet, très important, se matérialise avec le concours d'un patriote, qui a fait ses preuves dans la sous-région et dans les pays voisins. On espère que les travaux vont commencer très bientôt, vu que le financement est acquis », a - t-il soutenu. Et le PDG du groupe EBOMAF d'assurer l'opinion nationale que l'infrastructure sera de « très bonne qualité ». A entendre M. Bougouma, le nouveau boulevard, une fois construit, va améliorer la mobilité urbaine et renforcer la sécurité routière dans la ville. Car a - t-il dit, l'ancienne circulaire, qui date des années 1990, est devenue une avenue située en plein centre-ville. « La circulaire Nord-Sud va mettre fin au chaos de la circulation que les camions gros porteurs qui engorgent les rues, créent des désagréments, dégradent les routes et provoquent des accidents mortels régulièrement », a-t-il relevé.