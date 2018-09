Afrique de l'Ouest: 33e Journée du CILSS - Promouvoir les produits forestiers non ligneux

Les 13 pays- membres du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sècheresse au sahel (CILSS) ont célébré, le mercredi 12 septembre 2018 à Ouagadougou, la 33e journée de l'organisation, autour de la valorisation, protection et commercialisation des produits forestiers non ligneux ou «fruits sauvages».

A environ quarante années d'existence, le Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sècheresse au sahel (CILSS) continue de livrer le combat contre les perturbations climatiques et la déforestation grandissante. Ainsi, c'est sous le fond de protection de l'environnement et de la valorisation de certains produits forestiers, que s'est tenu le 12 septembre 2018 dans la capitale burkinabè, la 33e journée de l'institution sous régionale. Organisée sous le thème «L'importance des produits forestiers non-ligneux dans le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des moyens d'existence des ménages vulnérables au Sahel et en Afrique de l'Ouest», la journée vise à promouvoir davantage les produits issus de la nature.

Dans son discours d'ouverture, le Secrétaire général (SG) du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques du Burkina, Alassane Guiré, représentant le ministre coordonnateur du CILSS, a indiqué que la promotion des produits forestiers non-ligneux participe à la croissance économique des pays. Mieux, il a fait savoir que la rencontre vise à valoriser les produits naturels, à impulser une dynamique régionale à leur production, transformation et commercialisation. Toute chose, qui devrait améliorer le quotidien des populations en favorisant la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En effet, le porte-voix du ministre a précisé, que depuis sa création, le CILSS développe une expertise et un leadership dans ses domaines d'intervention, notamment la gestion des ressources naturelles et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, pour faire face efficacement aux aléas du changement climatique.

«Du fait du changement climatique , plus de 40% des populations souffre de malnutrition», a déclaré le porte-parole du ministre Jacob Ouédraogo. Si beaucoup d'efforts sont consentis pour l'émergence du CILSS, foi de Alassane Guiré, il reste fort à faire. Pour lui, il faut plus d'engagement et de soutien technique, financier et infrastructurel au CILSS, toute chose qui pourrait faciliter la contribution des produits forestiers non-ligneux à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Le concours des chercheurs environnementaux serait, selon lui, d'une grande utilité pour améliorer la productivité et accroître la disponibilité des produits en toute saison. De son côté, le secrétaire exécutif du CILSS, Adoum Djimé, a fait remarquer que les produits forestiers non- ligneux font partie des moyens d'existence des communautés rurales et péri-urbaines. «Les produits forestiers non-ligneux permettent d'accroître la diversité alimentaire, économique et écologique. Ils sont également des éléments- clé de renforcement de la résilience des ménages ruraux» a-t-il indiqué. Pour permettre à l'organisation de relever ses défis, le secrétaire exécutif a exhorté les pays- membres à mutualiser les efforts et à se donner plus de moyens. «Ensemble nous devons faire du CILSS, un outil efficace pour la résilience dans les pays- membres», a plaidé Adoum Djimé. Après l'ouverture des travaux, les participants ont eu droit à une visite guidée dans les stands de la foire d'exposition des produits forestiers non- ligneux, initiée pour l'occasion.