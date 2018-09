Burkina Faso: Rentrée gouvernementale - La situation sécuritaire au cœur des préoccupations

Le Conseil des ministres s'est tenu le mercredi 12 septembre 2018 à Kosyam, marquant ainsi la fin des vacances gouvernementales. Présidé par le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, il a délibéré sur plusieurs dossiers importants.

Après des vacances, les membres du gouvernement ont repris le « chemin » de Kosyam, hier mercredi 12 septembre pour le traditionnel Conseil des ministres. A l'occasion de cette rentrée gouvernementale dont les travaux ont été dirigés par le Premier ministre Paul Kaba Thiéba, plusieurs dossiers ont été examinés, selon le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Rémis Fulgance Dandjinou. Ainsi, a dit le Porte-parole du gouvernement, au titre du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, le Conseil a adopté deux projets de lois. Le premier porte autorisation de ratification de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base fiscale et le transfert des bénéfices. Le second projet est une autorisation de ratification de la convention de l'Organisation de la coopération et de développement économique (OCDE) concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale.

Ces deux textes visent, selon le ministre Dandjinou, à parfaire la perception des impôts et à lutter contre l'évasion fiscale. Au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, un décret portant conditions d'accès, d'exercice de la fonction d'assistant spécialisé auprès des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières et dans la criminalité organisée a été adopté. « Ce texte va permettre l'opérationnalisation des pôles judiciaires spécialisés notamment la répression des fraudes et des crimes fiscaux », a fait savoir M. Dandjinou. Au compte du département en charge des finances et sur proposition du HCRUN, a-t-il poursuivi, le Conseil a autorisé la prise d'un décret pour l'indemnisation de 156 femmes touchées par l'opération de déguerpissement des vendeuses du marché qui jouxtait le stade Wobi de Bobo-Dioulasso.

Cette mesure, à en croire l'exécutif, vise à permettre à ces commerçantes de reprendre leurs activités et d'apaiser le climat social dans la ville de Sya. Concernant le ministère de la Santé, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le Conseil a marqué son accord pour l'acquisition d'ambulances au profit des communes. « Le département de tutelle et le ministère en charge des finances devront finaliser les procédures avec le groupe DIACFA automobiles afin de doter les collectivités de ces moyens roulants, conformément au programme du président du Faso », a déclaré le ministre Dandjinou. Au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, c'est un décret portant fixation de la liste des produits soumis à autorisation spéciale d'importation et d'exportation qui a retenu l'attention des membres du gouvernement.

L'importation des huiles alimentaires règlementée

Dans son récit, le ministre de la Communication a rappelé que le secteur de l'huilerie connaît une situation difficile aujourd'hui et que le Premier ministre s'était engagé lors d'une rencontre avec les industriels, à prendre des mesures énergiques. « La modification de ce décret permettant d'inclure dans les autorisations spéciales, les huiles alimentaires, les ognons, la pomme de terre et les semences végétales», a-t-il précisé.

Des questions d'actualités ont également été abordées par les journalistes. Des établissements ont été détruits récemment dans la région de l'Est, par des individus qui auraient affirmé qu'il n'y aura pas de rentrée dans ces écoles. Qu'est-ce qui est fait, par le gouvernement, pour permettre aux élèves de ces établissements d'effectuer une rentrée sereine ? Réagissant à cette interrogation, Rémis Dandjinou a renvoyé les hommes des médias à une déclaration du chef de l'Etat. « Le Président du Faso a été clair sur cette question lors de la session du Conseil national de la défense tenue la semaine dernière à Ouagadougou. Tout est mis en œuvre pour que ces incursions dans notre pays s'arrêtent aussi bien à l'Est comme dans les autres régions », a-t-il dit.

A la question de savoir où le gouvernement en était avec les conclusions de la Conférence nationale sur le système de rémunération des agents publics de l'Etat, le porte-parole de l'exécutif, s'est voulu convaincant : « Il y a un certain nombre d'engagements prévus pour être actés en janvier 2019 et avant cette date, les choses restent en l'Etat notamment en ce qui concerne les fonds communs. Des commissions doivent être mises en place pour des réflexions afin de peaufiner les propositions. Sur ces questions, il n'y a pas d'inquiétudes à se faire. Le chef de l'Etat l'a d'ailleurs réaffirmé au cours de son intervention de mi-mandat, que ce qui est prévu sera effectivement exécuté à cette date », a conclu Rémis Dandjinou.