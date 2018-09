Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - Le Parlement quête d'informations

A propos, M. Sankandé a soutenu que son institution auditionnera dans les semaines à venir, les représentations de toutes les parties prenantes car la réponse à la pieuvre terroriste n'est pas que militaire. Ainsi, il a souhaité la contribution des acteurs de l'éducation, de l'agriculture, de la santé, de l'administration territoriale, de l'armée, des groupes d'autodéfense, des membres du gouvernement, etc. Pour donner le ton, le président de l'Assemblée nationale a annoncé l'audition en plénière du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, le lundi 17 septembre 2018 à partir de 10 heures. Cette rencontre ainsi que les auditions de certains ministres qui interviendront par la suite, se feront à huis clos, a-t-il précisé. M. Sakandé a, en outre salué l'adhésion de l'ensemble des six groupes parlementaires de la Représentation nationale à la présente démarche. « Cette convergence de vues procède de la nécessaire union sacrée dont nous avons le plus besoin aujourd'hui », s'est-il réjoui.

