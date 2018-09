Maroc: Hausse de plus de 9% du CA de la SNEP

Les derbys maghrébins entre clubs algériens, marocains et tunisiens sont très souvent des affiches… Plus »

En effet, 50% des équipements de cette première phase sont en cours d'installation (unité de compression de chlore par anneau liquide et éléments pour l'unité d'électrolyse à membrane). Le reliquat étant déjà commandé et en cours d'expédition.

Par ailleurs, l'optimisation des charges et l'augmentation du CA ont permis de compenser l'impact de renchérissement des prix des matières premières (éthylène + 8,2%) et des combustibles (fuel +15,2%), indique le communiqué.

En revanche, les écritures du premier semestre 2018 font apparaître une baisse du résultat net due principalement à l'impact positif sur le S1-2017 de la reprise sur provision des actions auto-détenues pour un montant de 28,5 MDH et à la charge d'impôts qui a consisté en l'imputation des cotisations minimales 2014 et 2015 (7,2 MDH) sur l'IS du premier semestre 2017, relève la SNEP.

Le chiffre d'affaires (CA) de la Société nationale d'électrolyse et de pétrochimie (SNEP) s'est élevé à 477,7 millions de dirhams (MDH), en hausse de 9,2% par rapport à la même période un an auparavant.

