Maroc: Deux matchs à huis clos pour l'ASFAR

Des actes de vandalisme ont été commis dimanche dernier lors des dernières minutes de la rencontre AS FAR/Difaâ El Jadida après le but victorieux des visiteurs.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a indiqué, dimanche, dans un communiqué que la commission centrale de discipline et de fair-play a décidé également de condamner l'AS FAR à payer une amende de 70.000 Dhs, et ce "en application des dispositions de l'article 105 du code disciplinaire".

