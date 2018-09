Maroc: Rencontre de coordination à Errachidia sur la dimension régionale de l'emploi

La ville d'Errachidia a abrité, lundi, une rencontre de coordination sur la dimension régionale de l'emploi dans la région de Draâ-Tafilalet, dans le cadre du Plan national de promotion de l'emploi 2017-2021.

Cette rencontre à laquelle ont pris part notamment des chefs de services extérieurs, des élus, des membres du conseil de la région de Draâ-Tafilalet, des représentants de la société civile et des centrales syndicales, intervient dans le cadre de l'accompagnement de la région dans l'élaboration d'une stratégie pour la promotion de l'emploi et le renforcement des capacités des acteurs opérant dans ce domaine.

A cette occasion, le wali de la région de Draâ-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Mohamed Benribag a indiqué que l'emploi constitue la manifestation la plus importante de l'intégration sociale, un facteur d'amélioration des conditions de vie et de lutte contre les fléaux de la pauvreté et de la précarité, ainsi qu'un indicateur du niveau de cohésion sociale.

L'emploi joue un rôle clé dans la création et la distribution des richesses, a ajouté M. Benribag, notant que plusieurs discours Royaux ont abordé ce sujet de manière détaillée, en particulier les discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'ouverture de la première session de l'année législative 2017-2018, et à l'occasion du 19è anniversaire de la glorieuse Fête du Trône et du 65è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

M. Benribag a appelé à un diagnostic territorial précis en tenant compte des caractéristiques propres à chaque région, et à l'élaboration d'un ambitieux programme définissant les secteurs susceptibles de créer des emplois, en encourageant l'investissement productif et la création d'entreprises, et en prônant la convergence nécessaire entre le plan régional de l'emploi et les autres stratégies régionales.

Pour sa part, le président du conseil de la région de Draâ-Tafilalet, El Habib Choubani a souligné que les Hautes orientations de SM le Roi contenues dans de nombreux discours Royaux mettent l'accent sur la mobilisation des forces de la nation dans les différents secteurs et domaines pour faire face à cette véritable problématique sociale. Il a appelé au traitement de cette problématique avec fermeté et responsabilité et à travers un partenariat productif et efficace, car cela concerne les forces vives de la société qui aspirent à un avenir meilleur.

De son côté, le secrétaire général du ministère du Travail et de l'Intégration professionnelle, Noureddine Benkhalil a mis l'accent sur l'importance de déterminer les opportunités offertes pour la création d'emplois, appelant à une meilleure convergence entre les secteurs et à l'intensification des efforts pour faire face progressivement à ce problème.

Il a indiqué que plusieurs chantiers ont été ouverts dans le domaine de l'emploi, citant notamment les stratégies sectorielles et la Charte d'investissement qui fait l'objet d'une révision, en prenant en considération les spécificités régionales.

Au cours de cette rencontre, un exposé a été présenté par un bureau d'études sur le cadre référentiel du projet du plan régional de l'emploi, ses objectifs, les étapes et la durée de sa réalisation, et sur la méthodologie adoptée.

Les participants ont également examiné le projet de la convention-cadre relative au plan régional de l'emploi entre l'Etat et la région de Draâ-Tafilalet.