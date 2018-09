Maroc: Ligue des nations - La démonstration espagnole fait de l'ombre à Modric

Les derbys maghrébins entre clubs algériens, marocains et tunisiens sont très souvent des affiches… Plus »

Complètement dépassés et avec seulement six joueurs qui avaient participé à la finale face à la France sur le terrain, les Croates n'ont jamais pu combler l'écart. Au contraire, avec un nouveau but sur corner (frappé par Asensio) de Sergio Ramos (5-0, 57) et une réalisation d'Isco, encore un Madrilène servi par... Asensio (6-0, 70), les Croates ont fini le match groggy.

C'est sur une action 100% madrilène que la Roja a trouvé la faille: à la réception d'une longue transversale du capitaine du Real Sergio Ramos, Carvajal a contrôlé et centré de l'extérieur du pied droit pour la tête de Saul Niguez (Atlético Madrid), qui marque d'une tête piquée aux six mètres (1-0, 24).

Les hommes de Luis Enrique, après avoir connu un premier quart d'heure difficile, ont fait parler les automatismes de leurs madrilènes et le jeu de possession et de passes typique du Barça, dont Sergio Busquets était le seul représentant sur le terrain mais que l'ex-entraîneur Blaugrana a réussi à insuffler en très peu de temps.

Mais il a tourné à la démonstration adverse et ce sont ses propres coéquipiers du Real Madrid, dont six joueurs constituaient l'ossature de cette Roja du renouveau, qui lui ont fait de l'ombre.

La planète football attendait de ce match de prestige à Elche (sud-est) qu'il serve de fabuleuse vitrine à la campagne de Modric pour le Ballon d'or: le petit milieu madrilène, déjà sacré meilleur joueur de la saison par l'UEFA et meilleur joueur du Mondial russe, où il a emmené les "Vatreni" en finale, fait figure de favori pour mettre fin à l'hégémonie du duopole Ronaldo-Messi sur la plus prestigieuse distinction individuelle du ballon rond.

Que la Coupe du monde semble loin! L'Espagne a trouvé un second souffle deux mois après son Mondial raté et a étrillé 6-0, avec une équipe largement rajeunie, la Croatie de Luka Modric, mardi à domicile lors du sommet de la deuxième journée de Ligue des nations.

