Maroc: La guerre commerciale pousse des entreprises chinoises à l'exode

Les derbys maghrébins entre clubs algériens, marocains et tunisiens sont très souvent des affiches… Plus »

Pour les bicyclettes "made in Vietnam", "il n'y a pas de taxes antidumping" américaines ou européennes, et la main-d'oeuvre locale est bien moins chère qu'en Chine, indique à l'AFP Alex Lee, chargé des ventes internationales pour HL.

Hailide New Material, qui fabrique dans son usine du Zhejiang (est) des fils industriels, exporte l'essentiel de sa production aux Etats-Unis et vers d'autres pays.

"Les tensions commerciales sino-américaines accélèrent la tendance" et cet exode "alimente les problèmes de chômage" en Chine même, souligne Cui Fan, directeur de recherche de la China Society of WTO Studies, groupe de réflexion affilié au gouvernement.

Exaspéré par son abyssal déficit avec le géant asiatique, Washington a imposé entre juillet et août des droits de 25% visant des marchandises importées de Chine d'une valeur de 50 milliards de dollars par an et s'apprête à taxer 200 milliards de dollars de biens supplémentaires.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.