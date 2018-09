Maroc: Mohamed Houar - Disputer les matches du MCO au Complexe Moulay Abdellah reste la solution la plus appropriée

Disputer les matches à domicile du Mouloudia Club d'Oujda (MCO), section football, au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat reste pour le moment la solution la plus appropriée dans l'attente de l'achèvement des travaux de rénovation du stade d'Honneur, a indiqué mardi à Oujda, le président du club, Mohamed Houar.

Ce choix "n'est pas fortuit" et permettra au club de la capitale de l'Oriental d'accueillir ses adversaires dans un complexe de haut niveau qui répond aux normes internationales, d'effectuer ses concentrations au Centre national des sports Moulay Rachid qui offre des conditions d'entraînement et d'hébergement optimales, en sus de la présence d'un public oujdi nombreux à Rabat et dans les villes avoisinantes, explique M. Houar lors d'un point de presse consacré à la déclinaison des motifs justifiant ce choix.

S'agissant du stade municipal d'Oujda, M. Houar a fait savoir que le MCO ne peut pas y jouer du fait qu'il dispose d'une pelouse en gazon synthétique de première génération qui ne répond pas aux exigences du professionnalisme et qui a été à l'origine de plusieurs blessures dans les rangs de la formation oujdie.

Le déplacement du club, y compris son staff technique et administratif à Rabat, reste "provisoire", précise M. Houar, notant que la fin des travaux de rénovation et d'aménagement du stade d'Honneur d'Oujda est prévue vers fin février prochain, ce qui permettra au club de disputer à Oujda les matches restants au titre de la Botola Pro Maroc Telecom D1.

Il a également mis en avant les efforts consentis par le ministère de la Jeunesse et des Sports, la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et la wilaya de la région de l'Oriental pour la rénovation du stade d'Honneur, portant notamment sur la pose d'une pelouse en gazon naturel, l'installation de nouveaux équipements d'éclairage, la construction de sanitaires publics, la fixation de 20.000 sièges et l'aménagement des accès et des guichets.

"Le MCO a déjà entamé ses entraînements à Rabat pour affronter dimanche prochain l'Ittihad Riadhi de Tanger (IRT), et j'invite le public oujdi, qui demeure un véritable partenaire, à continuer à soutenir son club", a-t-il conclu.

Le MCO, qui compte à son actif un titre de champion du Maroc en 1975, a assuré sa montée en première division après avoir occupé, lors de la saison écoulée, la première place au classement général du Botola Maroc Telecom D2 (60 pts).