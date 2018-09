Maroc: Des chefs d'entreprise thaïlandais attendus au Maroc pour une mission de prospection

Une délégation de chefs d'entreprise thaïlandais va effectuer, le 21 septembre, une visite au Maroc pour une mission de prospection et des rencontres avec des opérateurs marocains

La mission de prospection, organisée par le ministère thaïlandais du Commerce, connaîtra la participation de 35 entreprises thaïlandaises opérant dans divers secteurs d'activités, notamment la sous-traitance dans l'industrie automobile, les hydrocarbures et l'agroalimentaire, indique-t-on auprès de l'ambassade du Royaume à Bangkok.

A Casablanca, rapporte la MAP, la délégation thaïlandaise aura des entretiens avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Casablanca, la Fédération des Chambres de commerce, d'industrie et de services, et le Centre marocain de promotion des exportations.

Au programme de cette visite figurent également des rencontres B2B multisectorielles avec des décideurs et des entrepreneurs marocains.

Le Maroc et la Thaïlande sont liés depuis plusieurs années par des relations d'amitié et de coopération à plusieurs niveaux. Depuis le début de l'année (janvier-juillet), le commerce entre les deux pays a atteint 100 millions de dollars, soit une progression de 12% sur un an.

Les échanges ont été de l'ordre de 150 millions en 2017. Le textile et confection, les produits de la mer réfrigérés et congelés, les circuits intégrés électroniques constituent les principaux produits exportés par le Maroc.

La Thaïlande exporte vers le Maroc principalement des automobiles, des pièces détachées, des réfrigérateurs, des fibres synthétiques, des climatiseurs et du riz.