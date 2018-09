Maroc: Le pays consolide son statut de partenaire pour la démocratie de l'Europe

Les derbys maghrébins entre clubs algériens, marocains et tunisiens sont très souvent des affiches… Plus »

Le rapport salue également «la meilleure représentation des femmes dans la sphère politique» et encourage le Parlement marocain à se saisir des propositions du CNDH en vue d'améliorer le taux des femmes inscrites sur les listes électorales et de mettre en place des listes alternées (femme/homme) lors des scrutins locaux, saluant au passage la récente décision d'ouvrir la profession d'Adoul aux femmes.

La commission de l'APCE n'a pas manqué, par ailleurs, de mettre en avant les efforts accomplis dans le cadre la politique « exemplaire « dans le domaine migratoire qui a permis au Maroc de devenir « une autorité reconnue « sur les questions migratoires en Afrique et au sein de l'Union africaine (UA), rappelant l'initiative de S.M le Roi Mohammed VI de créer un Observatoire pour la migration et de nommer un Envoyé spécial pour l'UA sur cette question.

Apportant un démenti cinglant aux allégations des ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume sur la situation des droits de l'Homme dans les provinces du Sud, le rapport se félicite du rôle joué à cet égard par les commissions du CNDH à Dakhla et Laâyoune et de l'interaction entre le Maroc et les mécanismes relevant des procédures spéciales du Conseil des droits de l'Homme de l'Organisation des Nations unies.

Le 21 juin 2011, le Maroc fut le premier pays à décrocher son ticket d'entrée au cercle très fermé des partenaires pour la démocratie de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), un statut spécialement créé en 2009 par cette institution pour renforcer les liens avec les Etats non membres. En 2018, le Royaume consolide sa position et donne des signes positifs pour aller de l'avant.

