Maroc: La Serbie réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc

La délégation marocaine ayant accompagné le ministre lors de la signature de l'accord comprend notamment l'ambassadeur du Maroc à Belgrade, Mohamed Amine Belhaj, et le directeur des Affaires européennes au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Redouane Adghoughi.

Nasser Bourita a précisé que le mémorandum d'entente paraphé avec son homologue serbe vise à promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine de la jeunesse et des sports, et intervient dans le cadre des consultations politiques régulières entre les deux pays.

Il a, en outre, indiqué que les entretiens avec Ivica Dacic ont permis l'examen des axes de développement des relations économiques à travers la mise en place d'un Conseil d'affaires, le but étant d'exploiter le potentiel de coopération dans le domaine des échanges économiques, des investissements, des énergies renouvelables, de l'agriculture et de l'industrie automobile.

Le Maroc et la Serbie sont prêts à renforcer leurs relations bilatérales dans l'esprit de l'amitié, de la coopération, du respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale, a souligné M. Dacic, relevant que les entretiens avec Nasser Bourita ont porté sur des questions d'intérêt commun. "Nous sommes convenus de poursuivre notre excellente coordination au sein des organisations internationales», a-t-il affirmé.

"Les relations avec le Maroc connaissent une dynamique positive», a affirmé le vice-Premier ministre serbe et ministre des Affaires étrangères, Ivica Dacic, lors d'une conférence de presse à Belgrade avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, à l'issue de la signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine de la jeunesse et des sports.

