Angola: Joana Lina devient la première femme à gouverner Huambo

Huambo — Après près de 43 ans pour être gouvernée par les hommes, la province de Huambo est maintenant dirigée pour la première fois par une femme, nommée à ce poste mercredi, par le Président de la République, João Lourenço.

Il s'agit de Joana Lina Ramos Baptista, qui jusqu'à la semaine dernière exerçait les fonctions de 1ère vice-présidente de l'Assemblée nationale, succédant ainsi à Joao Baptista Kussumua, qui a gouverné la province depuis septembre 2016.

Le cycle d'hommes à gouverner cette province a commencé avec l'actuel député Agostinho ndjaka, le banc du MPLA entre 1976 e1977, à l'époque, les gouverneurs étaient désignés commissaires.

Ce monsieur était remplacé par Pedro Maria Tonha Cycle (1978-1979), suivi de Santana André Pitra Petrof (1979-1982), João Ernesto dos Santos (1982-1984), Marques Monocapui Wassovava (1984), Marcolino José Carlos Moco (1984-1986).

La province de Huambo a également été gouvernée par Osvaldo de Jesus Serra Van-Dúnen (1986-1991), Graciano Partager (1991-1992), Baltazar Manuel (1995-1997), António Paulo Cassoma (1997-2008), Albino Malungo (2009 -2010), Fernando Faustino Muteka (2010-2014), Kundi Paihama (2014-2016) et João Baptista Kussumua, depuis septembre 2016.

La nouvelle gouverneure, née à Kamabatela, province de Cuanza Norte, a assumé de 1991 à 1997, les fonctions de secrétaire d'État à la promotion et développement de la femme et ministre de la Famille et Promotion de la femme de 1997 à 1998.

Elle est également impliquée dans le mouvement associatif sportif et social, ayant été chef de la Fédération Angolaise de Football, du Comité olympique et paralympique, du Comité des femmes rurales et a déjà présidé l'assemblée de l'association des économistes. En philanthropie, elle a aidé à fonder le Fonds social Lwini, où elle siège à son conseil d'administration.