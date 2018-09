Angola: Le ministère de la Pêche veut mettre en place l'aquaculture dans la province

Occupant une superficie de 223.023 kilomètres carrés de l'étendue du pays, la province de Moxico a un potentiel d'eau caractérisé par les rivières et les lacs, où environ un million de personnes effectuent la pêche artisanale, Caqueia (petit poisson-chat) étant le principal poisson capturé et commercialisé.

Il a dit que le ministère de la Pêche avait également l'intention de construire des inter - postes pour la concentration et la commercialisation du sel iodé dans les districts de l'intérieur de la province, ainsi que les voisines Républiques Démocratique du Congo (RDC) et de la Zambie.

Bien qu'il y ait des limitations en termes de routes d'accès et d'approvisionnement en énergie, le ministère de la Pêche, en collaboration avec le gouvernorat local, diagnostiqueront les municipalités qui ont le potentiel de pêche pour sa réactivation afin de transformer l'activité en moyen de négoce pour combattre la pauvreté et créer des emplois pour les jeunes, a-t-il indiqué.

