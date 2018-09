Angola: Rôle exceptionnel des éducateurs patriotiques des FAA

Uíge — Le second commandant de la région militaire Nord, Tómas Hilukilua, a souligné le rôle des éducateurs patriotiques des Forces Armées Angolaises (FAA), dans la sécurité morale et psychologique des troupes pour l'élévation des niveaux d'organisation, de discipline et de préparation.

Lors du XIIIe séminaire méthodologique d'experts de l'éducation patriotique de la Région militaire, tenue mardi, le commandant a défendu la nécessité pour les éducateurs patriotiques de perfectionner constamment et rigoureusement les connaissances, étant donné que cet organe joue un rôle important dans les FAA.

Il a également rappelé que le moment politique actuel que vit le pays nécessite un suivi exhaustif, afin de mieux comprendre le nouveau paradigme de l'État angolais.

La rencontre de deux jours se déroule sous le slogan "renforçons le travail éducatif et patriotique dans la région militaire nord, afin d'éleverla discipline, l'organisation et la préparation combative des troupes".

Elle est orientée par le chef de répartition de l'éducation patriotique de la région, Honório Cabinda, et aborde la 1ère période d'instruction 2018/2019, l'état de santé des troupes, l'enregistrement et le contrôle du patrimoine et des monuments historiques militaires.