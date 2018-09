Angola: Plus de trois mille personnes sensibilisées sur les dangers de mines à Saurimo

Le second commandant de la région militaire Nord, Tómas Hilukilua, a souligné le rôle des… Plus »

De 2002 à 2016, L'INAD a déminé une surface de 52 millions 125 mille 428 mètres carrés et a découvert 1.554 mines anti-personnel, 123 anti-char et 1.583 engins explosifs non détonnés dans la province.

La même note ajoute que durant la même période, l'INAD avait découvert quatre engins explosifs non détonné et une arme de type AKM.

Saurimo — L'Institut National de Déminage (INAD) a sensibilisé, de janvier à septembre de l'année en cours, dans la province de Lunda Sul, plus de trois mille 800 personnes sur les dangers de mines et autres engins explosifs, dans le cadre du programme de prévention d'accidents avec ces moyens belliqueux.

