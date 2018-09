Congo-Brazzaville: Un ultimatum pour le sélectionneur Valdo

L'événement de portée internnationa aura lieu les 2 et 3 octobre au mémorial… Plus »

Guy Mayolas, 1er vice-président de la Fecofoot n'y est pas allé du dos de la cuillère. « On ne vous paye pas les primes pour venir voir le cinéma qu'on a vu alors que les fonctionnaires, les étudiants, les retraités ne sont pas payés. C'est du cinéma qu'on a vu dimanche. Faut qu'on se le dise: si vous n'êtes pas sûrs que vous pourrez pas, vous nous dites clairement. Là vous avez encore une marge de chance sinon nous la décision du Comité exécutif, c'est de vous virer tous« , a t-il lancé à la figure du technicien brésilien et ses collaborateurs au micro de nos confrères de Stad'Afric.

Valdo a passé un mauvais quart d'heure en compagnie du Comité exécutif de la Fecofoot (Fédération congolaise de football). Après le match nul contre le Zimbabwe (1-1) à Brazzaville dans le cadre de la 2è journée des éliminatoires de la CAN 2019, le sélectionneur et son staff ont été convoqué.

