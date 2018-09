Tunisie: Lutter contre la violence en milieu scolaire

Dans des pays où la criminalité est en hausse, les enfants des quartiers populaires sont exposés à la violence des gangs qui font la loi.

L'environnement est loin d'être sécurisant pour les élèves pour qui le trajet de l'école est souvent périlleux comme le souligne le rapport qui cite le cas d'une jeune adolescente de 13 ans, qui a été victime d'une agression sexuelle en rentrant de l'école. Traumatisée, cette jeune élève a préféré garder le silence car le viol est un sujet tabou dans la communauté dans laquelle elle vit. Une analyse des données par l'Unicef a, par ailleurs, montré que la violence est plus fréquente qu'on ne le pense dans les établissements scolaires.

Le châtiment corporel est une forme de punition classique qui continue à être utilisée par les enseignants pour imposer la discipline dans leurs classes. Certains d'entre eux abusent du pouvoir que leur confère leur rang et ont recours à des pratiques humiliantes, n'hésitant pas à agresser verbalement et physiquement les élèves perturbateurs dans la classe. Cette attitude dégradante à l'égard de ces derniers peut occasionner des séquelles psychologiques qui peuvent conduire à l'abandon scolaire. Toujours selon le rapport, d'autres formes de violence très éprouvantes pour les élèves ont pour effet d'accroître leur vulnérabilité.

Les répercussions à long terme de la violence en milieu scolaire

Dans des pays où le port d'armes est autorisé, des enfants ont assisté à des scènes d'une violence inouïe au sein de leur établissement scolaire qui leur a ôté toute envie de revenir en classe, car ils craignent pour leur sécurité. Les nouvelles technologies ont favorisé, par ailleurs, l'émergence d'une nouvelle forme de violence : la cyberintimidation. L'intimidation et le harcèlement au sein des établissements scolaires ne sont pas nouveaux. Il est courant, en effet, de voir des enfants fragiles, vulnérables ou qui ne rentrent pas dans « le moule » persécutés par leurs camarades de classe. Ce phénomène a pris une nouvelle dimension avec des élèves qui profitent de l'existence des réseaux sociaux pour se cacher derrière des faux profils et harceler en ligne des camarades de classe en leur envoyant ou en postant sur leur mur des images et des propos dégradants et humiliants.

Le rapport de l'Unicef a mis l'accent sur le fait que toutes ces formes de violence peuvent avoir des répercussions négatives à moyen et long termes qui poussent non seulement à l'interruption des études à un âge précoce mais qui peuvent générer par ailleurs à l'âge adulte des comportements agressifs et antisociaux. Certains gouvernements ont déjà pris des mesures en adoptant des lois protégeant les enfants contre la violence en milieu scolaire, mais il reste beaucoup à faire. L'Unicef appelle les pays qui n'ont pas encore intégré la protection des élèves contre la violence en milieu scolaire dans leurs politiques éducatives à mettre en place des lois protégeant contre la violence, à renforcer les mesures de sécurité dans les écoles et à encourager les communautés à contester la culture de la violence en organisant des campagnes d'information et de sensibilisation à grande échelle.