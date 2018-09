Tunisie: Entre rock et rai, son cœur lâche

Après la séparation de son groupe, Rachid Taha avait enchaîné plusieurs albums formidables où il entremêlait musique électronique et orientale. Il avait notamment remis au goût du jour «Ya rayah», un classique du répertoire algérien. Il avait aussi rempli Bercy avec ses camarades Khaled et Faudel pour un spectacle triomphal baptisé «1,2,3 Soleil» en 1998.

Il est mort dans la nuit de mardi soir à hier mercredi d'une crise cardiaque dans son sommeil, à son domicile parisien. Il avait 59 ans, selon Le Parisien. Rachid Taha avait réussi le parfait alliage entre sa culture algérienne et le rock anglo-saxon, avec un soupçon de provocation quand il reprenait Charles Trenet et sa chanson «Douce France», «Cher pays de mon enfance» lui qui était né près d'Oran où il a grandi avant d'arriver en Alsace à l'âge de 10 ans.

Il était le leader du groupe «Carte de Séjour» dans les années 1980. Ensuite, après la séparation du groupe, il avait enchaîné d'autres projets plus divers et variés, en alliant la musique électronique et orientale, lui qui était de culture algérienne. Rachid Taha était l'une des figures du rock des années 1980, de la France Black-Blanc-Beur.

