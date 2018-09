Tunisie: Comment restaurer la confiance entre parents et enseignants ?

analyse

Des insultes, des bousculades, des gifles, des menaces à l'arme blanche, du harcèlement, des atteintes à la dignité... qui se montent, selon les chiffres de 2017, à pas moins de 14 792 agressions perpétrées par des élèves contre ceux qui leur apprennent à fourbir les armes essentielles à leur réussite : le savoir !

"L'école doit s'ouvrir sur son environnement"

Et, comme chaque année, ce sont les mêmes craintes qui se manifestent partout en Tunisie à propos du regain de la violence alors que les chiffres montrent une montée en flèche des agressions, surtout après la révolution. Une hécatombe de milliers et de milliers d'incidents dont nous avons demandé le sens et les causes à Karim Ajmi, chercheur universitaire sur les valeurs universelles.

D'abord, la crise de confiance entre familles et corps enseignant est-elle uniquement due à la violence ? Selon l'expérience de Karim Ajmi, la violence n'est que la partie apparente de l'iceberg. "La violence est le résultat de notre incompréhension de l'éducation qui devrait être considérée comme un jalon majeur de la construction de notre société. Nous avons tous, à commencer par l'Etat, la responsabilité de mettre en forme un projet complet dont le but est de permettre à l'élève de devenir quelqu'un. Emile Durkheim dit qu'il faut considérer les phénomènes sociaux, et la violence en est un, comme des sujets à introduire en laboratoire pour un examen approfondi qui nous informe sur leur état et la manière d'agir. Nous devons instituer un nouveau projet dont les acteurs seraient l'Etat, la tutelle, les parents et les enseignants."

Ajmi estime que la relation entre le parent et l'enseignant s'est détériorée depuis que les enseignants ont commencé à monnayer leurs services, ce qui a fini par changer la nature des rapports entre les deux parties motivée du côté des enseignants par des considérations matérielles comme l'attestent les cours particuliers. « L'argent donné de main en main par l'élève à l'enseignant ponctue ce sentiment ». Et de poursuivre : « Le prestige de l'enseignant a été également amoindri par le comportement de certains qui en arrivent à échanger des cigarettes avec leurs élèves avec lesquels ils sont amis sur Facebook".

Une situation qui est devenue complexe et difficile à restaurer. "C'est difficile essentiellement à cause de la relation devenue matérielle. Mais la résurrection d'une relation authentique entre parents et établissements d'éducation est possible. Ces établissements doivent impérativement s'ouvrir sur leur environnement par l'implication des parents dans le processus éducatif ... . De cette réunion doit émerger un groupe de parents-représentants qui joueront un rôle de vis-à-vis avec l'école. Par-dessus tout, il faut travailler sur des mécanismes de communication individuels quand les problèmes sont particuliers et collectifs quand les sujets sont généraux. Des réunions périodiques avec les parents devraient se tenir pour traiter de sujets de comportement, d'adolescence, et surtout de responsabilité", propose Karim Ajmi.