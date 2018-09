Tunisie: Compétences techniques - Un déficit à combler

Le second cycle (formation en master) propose au total 6 masters d'une durée de 2 ans dans les domaines de la mécanique, de l'informatique, des systèmes distribués, des télécommunications, des technologies de transport et des systèmes intelligents communicants ainsi que 2 masters professionnels dans les spécialités de l'industrie manufacturière et de la technologie.

Cette dernière spécialité est instituée en collaboration avec l'Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir (Enim). Quant au 3e cycle, il offre 2 diplômes de doctorat en génie électrique et génie mécanique, et ce, dans le cadre du système LMD. Pour accéder aux études doctorales, le candidat doit obtenir le diplôme de master de recherche et / ou un diplôme d'ingénieur.

Incubation et création de start-up

Le Pr Aref Meddeb, professeur en TIC et directeur de l'Eniso, nous a indiqué que cette institution dispose actuellement de 3 nouveaux espaces d'innovation et de création de start-up, à savoir «l'Eniso open innovation space», le « Samsung Engineering Lab», et l'espace dit «Orange Tech Club». Le premier espace est destiné à héberger les start-up créées par les élèves ingénieurs dans le cadre de leurs projets de fin d'études. Il s'agit d'un incubateur qui offre tous les moyens logistiques (ordinateurs, lignes téléphoniques, imprimantes en 3D, équipements électroniques) et d'encadrement (formation, coaching...). Ce même espace offre aussi aux élèves ingénieurs un environnement de travail adéquat pour réaliser les projets innovants dans les domaines de la robotique (robots intelligents communicants), de l'électronique embarquée (capteurs, actionneurs, systèmes de commande) et de l'internet des objets (maisons intelligentes, ville intelligente, transport intelligent, télésanté).

Le second espace baptisé «Samsung Engineering Lab» est destiné au développement d'applications et de solutions relatives aux systèmes mobiles tels que les Smartphones, les tablettes, la smart-TV et autres. Le troisième espace nommé «Orange Tech Club» est destiné au développement des projets innovants en collaboration avec la société «Orange Tunisie» tels que les applications mobiles et l'élaboration de logiciels.

« Labo des objets connectés »

Cette institution, a-t-il poursuivi, dispose actuellement de 3 laboratoires de recherche, à savoir le «labo mécanique de Sousse», le «labo de technologie avancée et des systèmes intelligents» et le «labo des objets connectés et des systèmes de communication». Ces laboratoires sont destinés aux doctorants et aux étudiants en master de recherche. Ils comportent des espaces de travail et des équipements de recherche comme les ordinateurs, plateformes et outils de mesure. A noter que les doctorants sont encadrés par des enseignants-chercheurs.

Il a noté qu'un nouveau centre 4C (centre de carrières et de certification des compétences) a été créé récemment au sein de cette institution. Il a été mis en place en collaboration avec l'Agence de coopération tuniso-allemande (GIZ). L'objectif de la création du centre 4C est de compléter la formation des étudiants et des enseignants par des compétences en management, finances, création d'entreprises et de certifier ces compétences en collaboration avec les instances de tutelle. Le centre 4C permet d'accompagner les étudiants et les nouveaux diplômés dans leurs carrières et de faciliter leur intégration dans le monde professionnel.

L'Eniso, a-t-il ajouté, se lance le défi d'être un leader et un vivier de créateurs d'emploi plutôt que de demandeurs d'emploi. L'innovation dans le domaine technologique est de mise. D'autant plus que cette institution a établi un grand nombre de conventions, de stages et de projets avec les entreprises tunisiennes et étrangères. Les élèves-ingénieurs sont amenés à effectuer au moins 3 stages pratiques d'une durée allant de 1 à 6 mois dans des entreprises industrielles au cours de leur cursus.

Souvent, les nouveaux diplômés sont recrutés immédiatement après leurs projets de fin d'études par les entreprises où ils ont effectué leurs stages. En outre, les entreprises industrielles participent activement à l'élaboration des contenus de formation selon les besoins du marché. Il a signalé que le conseil scientifique élargi de l'Eniso regroupe 3 représentants industriels ainsi qu'un représentant de l'Apii.

Nouveaux prototypes technologiques

A titre de témoignage, il a évoqué le cas d'une stagiaire dans une entreprise industrielle qui a pu réaliser en 6 semaines seulement un projet qui nécessite normalement 2 mois de travail, à savoir une application de gestion des ressources humaines et matérielles qui est aujourd'hui productive et utilisée dans 47 sites de production dans 24 pays.

L'Eniso entreprend, actuellement, en collaboration avec plusieurs entreprises tunisiennes et étrangères, la réalisation de nouveaux prototypes technologiques comme les robots didactiques, les robots de surveillance des espaces commerciaux, des usines et des aéroports, système de télésanté et de mesure des données médicales, les logiciels de réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, l'internet des objets connectés. Des prototypes de systèmes d'impression en 3D sont également préparés.

Notre interlocuteur a noté, par ailleurs, que de nouvelles conventions ont été signées, récemment, entre l'Eniso et les entreprises étrangères. Elles ont été établies avec les entreprises «Stunas», «Orange -Tunisie», «Samsung», «Faurecia», «Sofrecom», «Valéo», et «IBM». Ces conventions permettent le renforcement des échanges d'expertise garantissant des stages et des projets de fin d'études pour les élèves ingénieurs de l'Eniso.

En outre, cette institution offre l'opportunité à ses lauréats de poursuivre des études en doubles diplômes reconnus dans les pays partenaires notamment en France (Universités dites «Grenoble-INP» et «Sigma Clermont») ainsi qu'en Belgique (Ecole centrale des arts et métiers de Bruxelles). Il a signalé que l'Eniso s'est engagée récemment dans un processus d'accréditation internationale des diplômes d'ingénieur. Le dossier d'accréditation est déposé auprès de la commission d'ingénieurs sise en France et jugé recevable par cette commission pour obtenir le label européen d'accréditation en Engineering : «EUR-ACE». Il a noté que la procédure d'accréditation devrait être finalisée au cours de 2e semestre de 2019.

Il a précisé aussi que l'Eniso a terminé la procédure de passage au statut d'établissement public à caractère scientifique et technologique (Epst). De ce fait, cette institution attend la publication de ce nouveau statut dans le journal officiel de la République tunisienne qui permettrait une grande autonomie en gestion financière. Enfin, il a signalé que cette institution enregistre actuellement un manque en matériel didactique et informatique (ordinateurs, vidéo-projecteurs, imprimantes) ainsi qu'un manque au niveau des ressources humaines, en particulier la main-d'œuvre ouvrière surtout que l'Eniso a pratiquement triplé de taille depuis sa création en 2005.