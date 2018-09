Tunisie: Attention au déséquilibre entre les achats et les ventes

Selon les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique (INS) concernant le commerce extérieur de la Tunisie durant les huit premiers mois de 2018, le déficit se creuse. Les indicateurs montrent aussi qui sont nos principaux clients et fournisseurs. La France et l'Italie, des partenaires traditionnels, occupent déjà les premières places. L'évolution continue des importations aggrave davantage le déficit de la balance commerciale de la Tunisie. En effet, ce déficit a atteint 12,16 milliards de dinars à fin août dernier, soit plus de 2,1 milliards par rapport à la même date de l'année dernière.

La valeur totale des importations a atteint les 38,5 milliards de dinars à fin août, ce qui correspond à une hausse de 20,4% sur un an. Cette augmentation des importations est due essentiellement à la hausse enregistrée au niveau des importations du secteur de l'énergie de 40,9%. Ainsi, à fin août, le déficit de la balance énergétique s'établit à 3,9 milliards de dinars, représentant 32% du total du déficit, contre 2,3 milliards durant les huit premiers mois de 2017.

Progression des exportations

De leur côté, les exportations tunisiennes ont progressé de 20,2%. La hausse a concerné essentiellement le secteur de l'agriculture et des industries agroalimentaires (+63%). L'huile d'olive et les dattes continuent leur percée dans les marchés internationaux avec une pénétration dans de nouveaux marchés, comme ceux de l'Amérique du Nord et de l'Asie. Cette dynamique devrait se poursuivre au cours de la prochaine période en prospectant de nouveaux marchés susceptibles de s'intéresser à nos produits du terroir.

L'Italie demeure, cependant, le pays qui exporte le plus vers la Tunisie dans le monde. Elle a exporté pour près de 6 milliards de dinars de biens et services vers notre pays à fin août. Ce pays est suivi par la France qui a exporté avec plus de 5,6 milliards de dinars. Nos relations avec les pays de l'Union européenne, d'une façon générale, sont au beau fixe suite à l'accord de partenariat signé entre la Tunisie et cette communauté qui compte des millions de consommateurs très exigeants quant à la qualité.

Sur la liste des pays exportateurs vers la Tunisie, figurent également la Chine avec 3,7 milliards de dinars et l'Espagne avec 1,8 milliard de dinars. Ces deux pays sont considérés parmi les grandes économies exportatrices dans le monde. Ils disposent d'un système de production privé performant capable de satisfaire les besoins locaux et de dégager un excédent destiné à l'exportation. Une technologie de pointe est développée en Chine pour accélérer la production selon les normes de qualité en vigueur.

Un déficit structurel

Quant à la Turquie, la valeur des exportations vers la Tunisie est de l'ordre de 1,75 milliard de dinars. Cela montre que nos importations restent supérieures à nos exportations vers ce pays. Un accord commercial est conclu entre les deux pays en vue de dynamiser les échanges mais les exportateurs tunisiens n'ont pas encore exploité à fond un marché aux potentialités énormes.

L'Union européenne, notre marché traditionnel, demeure le principal acheteur de nos produits. Ainsi, la France a acheté pour 7,75 milliards de dinars, l'Italie pour 4,17 milliards de dinars, l'Allemagne pour 3 milliards de dinars et l'Espagne pour 1,3 milliard de dinars. Ces pays occupent les 4 premières places du classement des plus importants importateurs de produits tunisiens. La cinquième place est occupée par les Etats-Unis qui ont importé pour près de 862 millions de dinars à fin août 2018.

Déficit commercial par pays, la Chine campe en tête

Le déficit commercial de la Tunisie est structurel avec la Chine, deuxième puissance économique mondiale, au terme des huit premiers mois de l'année en cours, le déficit s'établit à plus de 29% du déficit global de la balance commerciale du pays. L'écart des échanges commerciaux entre la Tunisie et la Chine a atteint 3,5 milliards de dinars. Tandis que le déficit avec l'Italie et la Turquie est respectivement de 1,77 milliard de dinars et de 1,4 milliard de dinars.