Congo-Kinshasa: Justice belge - L'affaire de passeport falsifié de Moïse Katumbi classée sans suite

Pour rappel, l'opposant congolais avait été interpellé le 14 juin dernier après son atterrissage à Brussels Airport, de retour d'un voyage en Israël, en raison d'un passeport jugé « falsifié » par la police belge et dans lequel était jointe « une fausse page d'identité ». Moïse Katumbi s'était alors vu octroyer un laissez-passer après un contact avec les Affaires étrangères et l'Office des étrangers.

Expliquant la raison de cette déconvenue, le porte-parole de Moïse Katumbi a fait savoir que tout était parti de l'annulation de tous les passeports semi-biométriques et leur remplacement par des passeports biométriques. « Moïse Katumbi a été victime de cela, bien que des visas en cours de validité étaient sur son passeport, il s'est vu confisquer ce document qui n'avait plus cours de validité », a-t-il ajouté. Et pourtant, l'intéressé aurait, d'après des sources, introduit une demande en bonne et due forme auprès des services compétents pour l'attribution d'un nouveau passeport biométrique mais sans succès.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.