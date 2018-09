Algérie: Le monde la culture en France pleure Rachid Taha et exprime sa tristesse

"Rachid Taha était un grand artiste, mon ami et mon frère, il sera dans mon cœur pour la vie", a twitté pour sa part le chanteur et auteur-compositeur Axel Bauer.

"C'était un ami pour qui j'avais une grande et profonde affection. Rachid Taha était talentueux, original et généreux. C'était un artiste à la fois créatif et atypique. Il incarnait un idéal, une fraternité en actes, combative et militante", a twitté le président de l'Institut du monde arabe, Jack Lang, alors que le producteur de musique Pascal Nègre a évoqué des souvenirs professionnels en citant le succès de "Ya Rayah", le concert historique de 1,2,3 soleils, des fêtes, "des discussions et de rires jusqu'à la fin de la nuit". "Quelle tristesse ..! RIP l'ami", a-t-il écrit dans un twitt.

L'ancien ministre et candidat à la présidentielle de 2017, Benoît Hamon, a exprimé dans un twitt sa "tristesse", évoquant ses "souvenirs" liés au chanteur qui surfait aisément entre le rock, le punk et le raï.

Sitôt la mort de Rachid Taha annoncée par sa famille, les réseaux sociaux se sont emparés de la triste nouvelle et les réactions d'artistes, de politiques et d'amis ont commencé à tomber depuis la matinée de mercredi.

