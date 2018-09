Algérie: Réunion du Conseil des chefs d'état-major des pays du CEMOC - Une délégation de l'ANP à Niamey

Une délégation de l'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), dirigée par le chef du Département Emploi-Préparation, le général-major Chérif Zerrad, a pris part mercredi à Niamey (Niger) à une réunion du Conseil des chefs d'état-major des pays membres du Comité d'état-major opérationnel conjoint (CEMOC), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"A l'invitation du général de corps d'armée, Ahmed Mohamed, Chef d'état-major général des armées nigériennes, Président en exercice du Conseil des chefs d'état-major des pays membres du Comité d'état-major opérationnel Conjoint (CEMOC), une réunion dudit Conseil s'est tenue aujourd'hui mercredi 12 septembre 2018, à Niamey (Niger) et à laquelle a pris part une délégation de l'état-major de l'ANP, dirigée par le général-major, Chérif Zerrad, Chef du Département Emploi-Préparation de l'état-major de l'ANP, en sa qualité de représentant de Monsieur le général de corps d'armée, Ahmed Gaid Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'état-major de l'ANP", note le communiqué.

Cette réunion "a été mise à profit par les Chefs d'état-major du Niger, de l'Algérie, du Mali et de la Mauritanie afin d'étudier et d'évaluer la situation sécuritaire dans la région, l'échange d'analyses et le retour d'expériences depuis la dernière réunion du Conseil des chefs d'état-major, tenue le 14 août 2017 à Nouakchott (Mauritanie), comme elle a été l'occasion pour améliorer plus le fonctionnement du CEMOC et pour passer la présidence tournante du Conseil des Chefs d'Etat-Major à l'Algérie", précise le communiqué.

Dans son intervention, le général-major Zerrad a insisté sur "l'attachement" du Haut commandement de l'ANP "à préserver ce cadre de coopération, le Comité d'Etat-Major Opérationnel Conjoint, au sein duquel les Chefs d'états-majors des armées des pays du champ, échangent librement les analyses et les points de vue sur des sujets touchant au domaine sécuritaire de notre région".

Il a également souligné la "nécessité" de conjuguer les efforts dans une coopération "franche et sincère" entre les pays du champ, "basée essentiellement sur l'échange de renseignements et la coordination des actions de part et d'autre des frontières, en comptant en premier lieu sur nos propres forces et moyens".