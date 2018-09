Algérie: Opéra d'Alger - Lancement prochain d'une billetterie électronique

Alger — L'Opéra d'Alger Boualem Bessaih a lancé mercredi son site internet et devrait prochainement introduire la billetterie électronique et le paiement électronique, a indiqué son directeur Noreddine Saoudi.

S'exprimant lors d'un point presse animé mercredi, Noreddine Saoudi a indiqué qu'il est désormais "possible de réserver sa place avec son numéro de siège en attendant que le paiement électronique des billets ne soit lancé en collaboration avec la Société d'automatisation des transactions interbancaire et monétique (Satim)".

Lors de cette rencontre l'équipe de l'Opéra d'Alger a dévoilé on programme pour le dernier trimestre de l'année 2018 et qui verra, entre autres, la tenue du 10e Festival international de la musique symphonique et du 14 Festival international de la musique andalouse et des musiques anciennes.

L'opéra d'Alger qui fera sa rentrée vendredi avec un concert du groupe Ifrikya Spirit, prévoit également une série d'hommage à de grands noms de la musique algérienne à l'instar de Mokdad Zerrouk, Ahmed Wahbi, ou encore Sid Ahmed Serri.

Le grand musicien et producteur Safi Boutella est également annoncé pour les 10 et 11 octobre prochain dans un spectacle qu'il est en cours d'élaboration avec l'orchestre symphonique de l'Opéra.

Plusieurs autres spectacles de danse et de ballet sont annoncés par la programmation de l'opéra et qui seront présentés par le ballet de l'opéra et d'autres troupes étrangères, en plus de représentations des orchestres andalous locaux.

La direction de l'Opéra d'Alger a aussi annoncé l'édition d'un beau-livre à l'occasion du deuxième anniversaire de son inauguration, annonce son directeur.