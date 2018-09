Algérie: Bouazghi préside jeudi une réunion d'évaluation sur le foncier agricole

Sur un total de 2 millions d'hectares de terres distribuées, 300.000 hectares non exploitées ont été récupérées et feront l'objet d'attribution au profit des investisseurs porteurs de projets structurants, destinés aux filières stratégiques, rappelle la même source.

Le ministre évaluera, d'autre part, les opérations de récupération des terres agricoles non exploitées, de réintroduction des dossiers en instance au niveau des commissions de wilaya et de l'évaluation du programme de mise en valeur.

Il donnera également des orientations et des instructions aux cadres de l'Onta pour que l'opération d'assainissement du foncier agricole soit achevée avant la fin de l'année en cours et ce, en application à la loi 10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat via le droit de concession.

Alger — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche, Abdelkader Bouazghi, présidera jeudi une réunion d'évaluation sur le foncier agricole avec les cadres centraux et les directeurs de wilayas de l'Office National des terres agricoles (ONTA), indique un communiqué du ministère.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.