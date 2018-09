Algérie: Ligue des champions d'Afrique - Choc explosif entre le ES Sétif et WA Casablanca vendredi à Sétif

L'homme en forme du moment du coté de l'ESS , l'attaquant Lahbib Bougelmouna, auteur d'un doublé contre le CR Belouizdad (3-2) a affirmé que tous ses coéquipiers sont "prêts à faire honneur au football algérien et préserver leur dynamique de victoires même si la tâche s'annonce difficile face un sérieux prétendant à la victoire finale".

Malgré l'absence de Houssemeddine Ghocha du gardien Mustapha Zoghba et Anes Saad, le technicien sétifien, s'est montré confiant : "L'entente de Sétif possède un effectif de qualité capable de relever ce défi , d'autant plus que pour ce match aller nous pourrons compter sur le soutien indéfectibles de nos supporters" a-t-il affirmé.

A 48 heures de cette affiche à l'allure de finale, l'entraineur adjoint de l'entente de Sétif Abdelmalik Zorgane a affirmé " Nous jouons tous les trois jours, c'est pourquoi notre préparation pour ce match se concentre essentiellement sur un travail de récupération dans le but de répondre présent physiquement dès le match aller et de réaliser un résultat qui nous permettra d'entrevoir sereinement le déplacement au Maroc".

