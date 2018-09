Algérie: Premier salon national de l'agriculture et de l'innovation à Tizi-Ouzou

Tizi-Ouzou — Quelques 13 wilayas participeront au premier salon national de l'agriculture et de l'innovation qui se tiendra du 1er au 3 octobre prochain dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris des organisateurs.

Lors d'une conférence de presse tenue au siège de la Chambre d'agriculture de wilaya (CAW) le commissaire de ce salon qui sera abrité par la salle omnisports Said Tazrout (nouvelle-ville), Abdelghani Benali a indiqué que ce salon table sur plus de 300 exposants (agriculteurs et investisseurs), et plus de 200 000 visiteurs dont environ 10 000 professionnels.

La production agricole nationale végétale et animale sera à l'honneur durant ce salon ainsi que le matériel et machines agricoles de fabrication algérienne et les produits issus de la pêche et du secteur des forêts, a-t-il ajouté.

Présent à cette conférence de presse animée conjointement par la CAW la direction des services agricole et la conservation des forêts, le président de la CAW Saidani Hamid a ajouté que ce salon sera un espace dédié aux nouvelles technologies dans le secteur agricole car "innovation, modernité, évolution technologique sont des concept que l'agriculteur est appelé a adopter pour développer sa production et contribuer à la concrétisation de l'objectif de sécurité alimentaire nationale" a-t-il dit.

L'objectif de ce salon Saidani est de "créer un espace de rencontre, d'échange, de débat, d'apprentissage et d'opportunités d'affaires entre professionnels agricoles et fournisseurs de produits et de services et sera l'occasion d'identifier et de concrétiser des projets innovants".

Le conservateur des forêts Ould Mohamed Youcef, a souligné la contribution de son secteur, ouvert à l'investissement privé, dans l'économie national citant entre autre l'exploitation de bois industriel, de liège, des plantes médicinales et de parcelle forestière pour l'installation de ruchers. Un stand sera consacré à ce secteur lors du salon national de l'agriculture et de l'innovation.

Le directeur des services agricole, Laib Makhlouf a insisté sur la nécessité d'aller vers la modernisation et l'innovation dans le secteur agricole afin d'augmenter et d'améliorer la production, rappelant le rôle de l'université dans la modernisation du secteur agricole. D'ailleurs a-t-il dit plusieurs instituts et universités sont attendus à ce salon pour animer des conférences auteur du thème de l'innovation agricole.

S'agissant du programme du salon qui sera organisé en collaboration avec plusieurs partenaires locaux et nationaux, il est prévu une exposition de machines et produits agricoles forestiers et de la pêche et des communications sur l'innovation en agriculture, ont indiqué les organisateurs qui ont précisé que ce programme est en cours de finalisation.