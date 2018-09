Algérie: Colloque sur Syphax - Valoriser la dimension touristique, culturelle et historique de la wilaya d'Ain Témouchent

Ain Temouchent — Le colloque international sur "Le royaume des Massaessyles, Syphax et la rencontre de Siga (206 a-JC)" contribuera à valoriser la dimension touristique, culturelle et historique de la wilaya d'Ain Témouchent qui abritera l'événement, a affirmé, mercredi à Ain Témouchent, le secrétaire général du Haut commissariat à l'amazighité (HCA) Si El Hachemi Assad.

Lors d'une réunion technique à la salle des conférences de la wilaya, consacrée aux préparatifs de cette rencontre prévue à partir du 22 septembre en cours, M. Assad a souligné que ce colloque devra contribuer à la promotion de la dimension touristique, culturelle et historique de la wilaya et mettre la lumière sur une étape importante de l'histoire de l'Algérie à travers une série de conférences thématiques animées par des spécialistes en histoire ancienne algériens et étrangers.

Le secrétaire général du HCA a souligné que la wilaya d'Ain Témouchent est prête à accueillir ce colloque international qui devra enrichir davantage le domaine de la recherche scientifique et historique et par conséquent valoriser la dimension touristique, culturelle et historique de toute la région.

Il est prévu la participation de conseillers de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), d'universitaires de France, Grèce, Soudan, Tunisie et d'Algérie qui animeront 28 conférences réparties sur six assises scientifiques thématiques, en plus de tables rondes et de séances de projection vidéo, a fait savoir M. Assad.

La wali d'Ain Témouchent, Labiba Ouinez a déclaré à l'APS que la réunion de ce mercredi a été consacrée aux dernières retouches pour l'organisation du colloque international, soulignant que toutes les conditions sont réunies pour la réussite de ce rendez-vous académique international.

La même responsable a valorisé l'importance de ce colloque, celle de faire la promotion médiatique et touristique pour la wilaya d'Ain Témouchent et mettre en exergue un pan de l'histoire de cette région sous le règne du royaume de Massessyles, en plus de faire découvrir la dynamique que connaitra la wilaya durant cette rencontre sur les plans culturel, sportif et touristique.

Le colloque "Le royaume des Massaessyles, Syphax et la rencontre de Siga (206 a-JC)", prévu du 22 au 24 septembre en cours à Ain Temouchent, s'inscrit dans le cadre des manifestations académiques organisées par le HCA dont celui sur Massinissa à El Khroub (Constantine) en 2014 et sur Jughurta en 2016, selon Si El Hachemi Assad.