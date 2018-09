Congo-Kinshasa: "Nous voulons Jean Pierre Bemba comme président"

Avec la candidature de Bemba invalidée, l'opposition divisée et une tension persistante entre les communautés Hema et Lendu dans le territoire de Djugu, la région de l'Ituri ne voit donc pas arriver le scrutin du 23 décembre avec beaucoup d'espoir.

"On attendait qu'à la tête du pays il y ait un président de la trempe de Bemba pour essayer de remettre de l'ordre pour que la population se sente définitivement en sécurité et que cela puisse aussi contribuer à l'essor de la province de l'Ituri. C'est une grande déception pour nous."

La plupart des habitants avec qui nous avons pu discuter, et qui ont voulu s'exprimer de manière anonyme, nous ont confié leur déception de voir Jean-Pierre Bemba écarté de la course à la présidentielle.

