Tunisie: Le président informé des initiatives du centre

«Baccar a indiqué que cette rencontre a permis de passer en revue l'activité du Centre et les résultats des travaux de suivi de la situation économique, financière et sociale dans le pays, ainsi que les propositions avancées concernant les réformes structurelles et sectorielles à engager afin de surmonter les difficultés actuelles que connaît le pays», selon un communiqué publié par la présidence de la République.

«Ces propositions visent à appuyer les efforts déployés, en vue d'assurer la relance économique et d'améliorer la situation sociale, ainsi que de mettre le pays sur la bonne voie», a-t-il précisé.

La rencontre a également porté sur les initiatives lancées ou appuyées par le Ciped, dans le cadre de la contribution du secteur privé et de la société civile dans le renforcement des efforts de la communauté nationale, visant à promouvoir les principes de la transparence dans le secteur financier et à améliorer le niveau professionnel des cadres travaillant dans les sociétés financières et économiques.