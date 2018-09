Cote d'Ivoire: Le logo et le règlement intérieur du sénat officiellement présentés - Ahoussou Jeannot fait des recommandations

En Côte d'Ivoire, les listes des candidats aux élections régionales et municipales sont enfin… Plus »

À cette occasion, Ahoussou Jeannot, président du Sénat ivoirien a précisé à ses pairs qu'il leur revient en tant que sénateurs de la première législature, la mission de poser les bases du Sénat tant dans son organisation que son fonctionnement tout en gardant en tout temps et en tout lieu un regard prospectif porté vers l'avenir d'une institution qu'ils veulent forte. « Nous devrons œuvrer à ce que le Sénat occupe toute sa place dans le paysage institutionnel de la Côte d'Ivoire en étant au service de tous les Ivoiriens(... ) Nous allons travailler dur pour atteindre notre objectif », a indiqué Ahoussou Jeannot. Se prononçant sur le logo du Sénat, il a indiqué que son choix constitue une étape non moins importante dans la mise en place de l'institution.

Le logo officiel du Sénat est constitué d'un éléphant entouré de deux palmiers et du soleil levant présenté en couleur "Or". Selon la directrice en charge de la communication du Sénat, Anne-Laure Ello, la couleur caractérise la richesse de la Côte d'Ivoire. Ce qui revient à dire que le Sénat est prêt à accompagner l'économie du pays . L'éléphant selon elle est le signe de la force, de la sagesse et de la noblesse. Elle a fait savoir que le soleil levant est un aspect très important pour tout Ivoirien, un signe d'espoir.

Cette cérémonie qui a mobilisé l'ensemble des sénateurs élus a été présidée par le président de cette institution Ahoussou Jeannot Kouadio. Le règlement intérieur a été validé par le Conseil Constitutionnel après des amendements. Ces modifications concernent entre autres l'alinéa 1 des articles 25, 32 et 134, de même que l'article 67 alinéa 3, l'alinéa 2 des articles 126 et 145 du règlement. La proposition de Résolution portant Règlement du Sénat avait été soumise en application de l'article 99 de la Constitution, au Conseil Constitutionnel qui l'a déclarée, par décision n°CI-2018-007/DCC/CC/SG du 6 juillet 2018, conforme à la Constitution sous réserve de la modification de certaines dispositions.

Copyright © 2018 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.