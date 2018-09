Tunisie: Les dossiers de Sfax transférés aux chambres spécialisées

« Honte aux violeurs et non pas aux victimes », « Non à l'allégement de la peine des… Plus »

Au moins 14 personnes sont impliquées dans ces dossiers, a précisé Ben Sedrine. Parmi ceux qui sont accusés d'homicide prémédité et de tentative de meurtre, trois d'entre eux ont tiré des balles à bout portant, a-t-elle expliqué. Cette affaire implique aussi un ministre et un chef d'Etat (pour ceux qui sont encore vivants) pour avoir donné l'ordre (de tirer).

Les émeutes du pain survenues entre fin décembre 1983 et début janvier 1984 ont été déclenchées dans la plupart des régions en réaction à l'augmentation des produits céréaliers et leurs dérivés.

